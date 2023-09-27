عميد كلية اللغة العربية السابق عن تكريمه من الرئيس: الدولة تحترم علماءها

علق صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، على تكريمه من قبل الرئيس السيسي باحتفالية المولد النبوي، قائلا "نثق في قيادتنا.. فهو ألقى نفسه في خضام كبير من أجلنا".

وأضاف “صابر عبد الدايم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”:" عندما أبلغت بأني مرشح للتكريم من الرئيس، شعرت بالفرحة والسرور"، متابعا “تأكدت أن الدولة تحترم علماءها وتقدر العقل التي يتبذل الجهد، في كافة المجالات”.

واستطرد “مصر تسلك طريق العلم والتقدم العلمي، من أجل إحداث تنمية شاملة في كافة المجالات”، مؤكدا على أن الرئيس السيسي يقدر العلم والعلماء بشكل واضح.

وأكمل “شعرنا خلال حديث الرئيس اليوم أنه يتحدث مع أسرته وعائلته، فهو حديث من أب لأولاده، فهو يريد أن يطلعهم على الواقع وما يحدث في العالم”.