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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دقائق معدودة.. أحمد موسى: وحدات إصدار شهادات الأحكام عن بعد طفرة بوزارة العدل

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالجهود المبذولة من قبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، على تطوير الوزارة، والعمل على سرعة إنجاز العديد من الأمور، لافتا إلى أنه منذ توليه الوزارة ويوجد طفرة حقيقية في أعمال وملفات وزارة العدل خلال الفترة الأخيرة. 

أحمد موسى يشيد بوزير العدل

واستعرض "موسى"، مقاطع فيديو من تفقد وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أجهزة إصدار الشهادات بمحكمة القاهرة الجديدة عن بعد، موضحا أن تلك الأجهزة تستطيع من خلالها الحصول على الاحكام عن بعد، وإصدار الشهادات دون السفر للمحافظات للحصول على أحكام، "هذه هي عقول المصريين". 

وتابع أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن وحدة إصدارات الشهادات عن بعد الخاصة بوزارة العدل هي الأولى التي تتم في المنطقة العربية، "مصر سبقت الكل في الموضوع ده، وهي دي الجمهورية الجديدة، وإضافة حديثة لأول مرة في المنطقة". 

واستكمل أحمد موسى: "لأول مرة تأخذ شهادة موثقة من الشهر العقاري ولا يمكن تزويرها، ويمكنك معرفة أماكن تواجد تلك الوحدات من خلال تطبيق سيتم تحميله من خلال الهاتف المحمول". 

وواصل: "لو أنت عندك حكم في اسوان ولا اسكندرية متروحش، من خلال الجهاز ده تقدر تاخد صورة الحكم وموقعة وموثقة ومفيش أي تزوير، وفي دقائق بسيطة، أقصى مدة لإصدار الشهادات من هذه الأجهزة هي 9 دقائق فقط لا غير، بدون الذهاب للمحاكم ولا الشهر العقاري ولا أي شيء". 

أحمد موسى وزير العدل وزير الاتصالات أجهزة إصدار الشهادات برنامج على مسئوليتي

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