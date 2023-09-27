أول تعليق من روسيا على اعتذار رئيس الوزراء الكندي عن تكريم النازي الأوكراني

رحَّب المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، باعتذار رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن تكريم النازي الأوكراني من فرقة “جاليسيا إس إس”.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال بيسكوف، إن “حقيقة تقديم الاعتذار لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب… الشيء الرئيسي هو أنه لاتخاذ مثل هذا القرار، ربما كان من الضروري التعرف على المعلومات التاريخية”.

وأكد بيسكوف أن “هذا الموقف سمح للجيل الشاب في كندا بمعرفة مرة أخرى من قاتل مع من خلال الحرب العالمية الثانية”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتذر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن تكريم البرلمان الكندي للنازي الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عامًا.

وأمس، أعلن رئيس البرلمان الكندي، أنتوني روتا، استقالته من منصبه وسط فضيحة تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عامًا.

وقال روتا، في البرلمان: "بقلب حزين أبلغ البرلمان باستقالتي من منصب رئيس مجلس العموم"، موضحا أنه سيترك منصبه رسميًا في 27 سبتمبر.

وأوضح روتا أنه يأسف لقرار دعوة النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عامًا، والذي خدم في فرقة إس إس جاليسيا إلى البرلمان.