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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الاعتراض الروسي.. أوكرانيا تطالب العدل الدولية بالنظر في قضية الإبادة الجماعية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

حثت أوكرانيا محكمة العدل الدولية على رفض اعتراضات روسيا والاستماع بشكل كامل إلى ادعاءات كييف بأن موسكو انتهكت القانون الدولي بقولها إن غزو عام 2022 كان يهدف إلى وقف إبادة جماعية مزعومة.

 

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قالت ممثلة أوكرانيا، أوكسانا زولوتاريوفا، اليوم الأربعاء، إن “اختصاصكم القضائي لحل النزاع واضح. .. لا تزال هناك حاجة ماسة إلى حكمكم”.

 

وأضافت: “هنا في لاهاي تصور روسيا نفسها على أنها ضحية.. ولكن في أوكرانيا، واصلت روسيا إظهار ألوانها الحقيقية”، مشيرة إلى الهجمات الروسية المزعومة على البنية التحتية المدنية وإمدادات الحبوب.

 

وفي الأسبوع الماضي، حثت روسيا محكمة العدل الدولية، على إسقاط القضية، قائلة إن الحجج القانونية التي قدمتها كييف معيبة.

 

وقالت كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بقولها إن الغزو كان مبررا لوقف الإبادة الجماعية المزعومة في شرق أوكرانيا.

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وتجاهلت روسيا حتى الآن حكما أوليا أصدرته محكمة العدل الدولية في مارس من العام الماضي أمر موسكو بوقف أعمالها العسكرية ولا تملك المحكمة سبيلا لتنفيذ قراراتها.

أوكرانيا كييف روسيا محكمة العدل الدولية موسكو

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