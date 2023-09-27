تغييرات نوعية.. أوكرانيا تعلن تعيين 3 نواب جدد لوزير الدفاع

عينت الحكومة الأوكرانية، ثلاثة نواب جدد لوزير الدفاع، بعد إقالة ستة منهم عقب تعيين وزير دفاع جديد هذا الشهر.

وأصبح رستم عمروف وزيراً للدفاع قبل ثلاثة أسابيع، قائلاً إن أولوياته تشمل جعل الوزارة المؤسسة الرئيسية لتنسيق قوات الدفاع الأوكرانية، وتعزيز القيمة المرتبطة بالجنود الأفراد، وتطوير الصناعة العسكرية في أوكرانيا، ومحاربة الفساد.

وقال عمروف، عبر منصة “فيسبوك” معلنا عن التعيينات: “إعادة تنظيم الوزارة وتنفيذ تغييرات نوعية سيشعر بها جنودنا أولا”.

ومن بين نواب الوزير الجدد يوري دجيجير، نائب وزير المالية للفترة 2018-2020؛ وناتاليا كالميكوفا، التي شغلت مؤخرًا منصب المدير التنفيذي لصندوق المحاربين القدامى الأوكراني؛ وكاترينا تشيرنوجورينكو، رئيسة مشروع “جيش الطائرات المسيرة” في أوكرانيا.

وقال عمروف: “الأولوية الرئيسية لأعضاء الفريق الجدد هي جنودنا وحياتهم وصحتهم وكرامتهم”.