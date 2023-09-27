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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باعتراف كييف.. قوات فاجنر تعود إلى أوكرانيا

قوات فاجنر
قوات فاجنر

قال متحدث باسم الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن عدة مئات من قوات مجموعة فاجنر الروسية عادوا إلى شرق أوكرانيا للقتال، لكن ليس لهم تأثير كبير على ساحة المعركة.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قال سيرجي تشيريفاتي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية: “لقد سجلنا وجود عدة مئات من قوات فاجنر في شرق أوكرانيا”.

وأضاف أن مقاتلي فاجنر منتشرون في أماكن مختلفة، ولم يكونوا جزءا من وحدة واحدة، ولم يكن لهم أي تأثير يذكر.

وقال تشيريفاتي: “إنهم لا يشكلون أي قوة متكاملة ومنظمة.. كما يقولون، انتهت اللعبة. لقد أصبحوا بقايا مثيرة للشفقة، لا شيء جيد ينتظرهم هنا”.

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ولعب مقاتلو فاجنر دورا مهما في سيطرة روسيا على مدينة باخموت بشرق البلاد في مايو الماضي، لكنهم غادروا أوكرانيا بعد تمرد قصير في يونيو.

ومنذ مصرع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، في حادث تحطم طائرة في 23 أغسطس، سعى الكرملين إلى إخضاع المجموعة لرقابة أكثر صرامة من قبل الدولة.

مجموعة فاجنر أوكرانيا الجيش الأوكراني

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