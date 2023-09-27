جنرال أمريكي: واشنطن ليس لديها أي فكرة عن كيفية إنهاء حرب أوكرانيا

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، دانييل ديفيس إن السلطات الأمريكية ليس لديها أي فكرة عن الكيفية التي ينبغي أن ينتهي بها الصراع في أوكرانيا.

وحسب موقع “19Fortyfive” الأمريكي، قال ديفيس: "لا تزال أمريكا ليس لديها استراتيجية لإنهاء الحرب... ليس لدى واشنطن أي فكرة عن كيفية انتهاء الصراع، وقد قاومت أمريكا أي محاولة لحله من خلال الدبلوماسية".

وأكد ديفيس أن السلطات الأمريكية تكرر باستمرار "الشعار" القائل بأنها ستدعم أوكرانيا "ما دام الأمر يتطلب ذلك"، لكن ليس لديهم إجابة عن سؤال كيف تحمي هذه السياسة مصالح بلادهم.

ولفت إلى أن الأولوية القصوى لواشنطن يجب أن تكون تعزيز وضع نهاية سريعة للصراع في أوكرانيا إلى جانب تعزيز الأمن القومي الأمريكي.

وأوضح ديفيس، أن “السلطات الأمريكية تفعل العكس، إذ تدعم أوكرانيا، وتطيل أمد الصراع، مما يؤدي إلى إضعاف القدرات الدفاعية الأمريكية”.