اختفاء مصريين اثنين في ظروف غامضة بالمكسيك.. وتحرك عاجل ورسمي من السلطات

أصدرت سلطات ولاية سونورا في المكسيك، تنبيها بشأن عملية البحث وتحديد موقع مصريين اختفى أثرهما يوم الخميس الماضي بالولاية المكسيكية.

وحسب وسائل إعلام مكسيكية، فإن الشابين المصريين شوهدا في مدينة هيرموسيلو الواقعة آخر مرة، موضحة أن المختفين هما نعوم لبيب عبد الملك، البالغ 15 عاما، وإسحاق نسيم الكاس عبد المسيح ويبلغ 17 عاما.

وأعلنت السلطات المكسيكية إصدارها تنبيها في محاولة لتسريع عملية البحث وتحديد موقع المراهقين بسبب خطورة المنطقة.

وجاء في بيان رسمي أن مكتب المدعي العام المكسيكي يرى أن "السلامة الجسدية لكلا الشابين قد تكون في خطر".