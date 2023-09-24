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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب ترويع وسرقة السكان.. اعتقال “دمية شيطانية” في المكسيك

اعتقال “دمية شيطانية”
اعتقال “دمية شيطانية” في المكسيك

أفادت وسائل إعلام مكسيكية، بأنه تم القبض على رجل كان يستخدم دمية تشاكي التي تحمل سكينًا لترويع وسرقة السكان المحليين في شمال المكسيك، موضحة أنه تم تقييد يدي دمية فيلم الرعب واحتجازها.

واتهمت السلطات الرجل، الذي تم تحديده فقط باسم “كارلوس”، باستخدام الدمية، التي شاعتها سلسلة أفلام الرعب “Child's Play”، للإخلال بالنظام العام وتعريض الجمهور للخطر والمطالبة بالمال منهم في مونكلوفا، في ولاية كواهويلا الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال خوان راؤول ألكوسير، المدير السابق لشرطة مونكلوفا: “لقد وضع الدمية في وجوههم وكان يخيف الناس. إنها جريمة، ولهذا السبب تم اعتقاله”.

وأفيد أيضًا أن كارلوس كان تحت تأثير مادة غير مشروعة وقت وقوع الحادث الذي اتهم به، والذي وقع في الساحة العامة الرئيسية بالمدينة.

تم نقل كل من كارلوس إن والدمية المخالفة إلى مركز شرطة محلي حيث تم تقييد أيديهما وأخذ صورهما.

تم إسناد دمية تشاكي، التي لا تزال تحمل سكينًا كبيرًا بارزًا من ملابسها، على الحائط وتم تثبيتها من شعرها أثناء التقاط الصورة.

ومع ذلك، فإن ضابط الشرطة الذي قيد الدمية، بناءً على طلب الصحفيين، تم تحذيره لاحقًا بسبب هذه الخطوة.

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وقال ألكوسير: “كان بعض الصحفيين يطلبون منه مازحين أن يقف مع الدمية، وأن يضع عليها الأصفاد. يجب عليه أن يأخذ وظيفته واللوائح على محمل الجد، وألا يلعب تلك الألعاب”.

وظهرت “الدمية الشيطانية” التي كانت محور تحقيقات الشرطة لأول مرة على الشاشة الفضية في فيلم “Child's Play” عام 1988، وهو فيلم يحكي قصة أم تعطي دمية لابنها ولكنها لا تعلم أن اللعبة “ممسوسة” بروح قاتل متسلسل.

المكسيك دمية تشاكي

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