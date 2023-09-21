عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد لحظة وفاة شخصين بصاعقة برق على أحد شواطئ المكسيك

وفاة شخصين بصاعقة
وفاة شخصين بصاعقة برق على احد الشواطئ

أظهر مقطع فيديو مرعب لحظة إصابة شخصين بصاعقة برق على شاطئ في المكسيك، حيث أصيب شخص آخر في الحادث.

 وبسحب صحيفة “ديلي ستار”، تم التقاط اللقطات، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وحصدت ملايين المشاهدات، على شاطئ في أكويلا، جنوب غرب ميتشواكان بالمكسيك.

 ويظهر الفيديو أول شخص يصاب بصاعقة من البرق بينما أصيب شخص آخر كان يقف بالقرب منه بنفس الصاعقة وأكدت السلطات المكسيكية منذ ذلك الحين أن الشخصين اللذين أصيبا بصاعقة قاتلة هما سائح وبائع أرجوحة. 

وفيما توفي الشخص الأول، الذي تقول التقارير إنه امرأة، على الفور.

ومع ذلك، قيل إن رجلاً هو الضحية الثانية، وقد توفي أيضاً، حيث  توفي بعد نقله إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.

وذكرت التقارير أن شخصا ثالثا أصيب في الحادث وأنه نجا، ومنذ ذلك الحين، أعرب الناس عن تعازيهم لأسر القتلى، وقالوا إنهم صدموا من الصور. 

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن البرق لا يضرب نفس المكان مرتين أبدًا. 

وفي الواقع، فإنه يضرب نفس المكان بشكل متكرر، وأحيانًا في تتابع سريع، وفقًا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

صاعقة برق مقطع فيديو مرعب المكسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

تفاصيل جديدة بشأن خناقة الشناوي مع محمد عبدالمنعم بعد مباراة المصري

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

ترشيحاتنا

انتعاشة جديدة باحتياطي النقد الأجنبي.. ارتفاع 10 % في تحويلات المصريين بالخارج

بيان عاجل من أمريكا بعد إطلاق النار على سفارة واشنطن في بيروت

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وقف تصدير السلعة الأكثر استخدامًا عند المصريين لضبط سعرها

تعرف على موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2023

10 كلمات تفتح لك أبواب الخير.. اغتنمها ورددها كل يوم

بعد استقراره شهورا.. سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 21-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة .. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام |شاهد

أحذر من اعراض حساسية حلاوة المولد النبوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء بالليمون ؟ 12 فائدة

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ