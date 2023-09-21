شاهد لحظة وفاة شخصين بصاعقة برق على أحد شواطئ المكسيك

أظهر مقطع فيديو مرعب لحظة إصابة شخصين بصاعقة برق على شاطئ في المكسيك، حيث أصيب شخص آخر في الحادث.

وبسحب صحيفة “ديلي ستار”، تم التقاط اللقطات، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وحصدت ملايين المشاهدات، على شاطئ في أكويلا، جنوب غرب ميتشواكان بالمكسيك.

ويظهر الفيديو أول شخص يصاب بصاعقة من البرق بينما أصيب شخص آخر كان يقف بالقرب منه بنفس الصاعقة وأكدت السلطات المكسيكية منذ ذلك الحين أن الشخصين اللذين أصيبا بصاعقة قاتلة هما سائح وبائع أرجوحة.

وفيما توفي الشخص الأول، الذي تقول التقارير إنه امرأة، على الفور.

ومع ذلك، قيل إن رجلاً هو الضحية الثانية، وقد توفي أيضاً، حيث توفي بعد نقله إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.

وذكرت التقارير أن شخصا ثالثا أصيب في الحادث وأنه نجا، ومنذ ذلك الحين، أعرب الناس عن تعازيهم لأسر القتلى، وقالوا إنهم صدموا من الصور.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن البرق لا يضرب نفس المكان مرتين أبدًا.

وفي الواقع، فإنه يضرب نفس المكان بشكل متكرر، وأحيانًا في تتابع سريع، وفقًا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.