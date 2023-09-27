شاهد .. لحظة تدمير الجيش الروسي مستودع ذخيرة كبيرا في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مستودعا كبيرًا للذخيرة الأوكرانية قد تم تدميره بضربة جوية عالية الدقة في منطقة خيرسون.

وتعرض المستودع الواقع بالقرب من قرية كيسيلوفكا لقصف بصاروخ كروز، ويحتوي المخزون على أكثر من 3000 طن من الذخيرة، بحسب تقديرات الجيش الروسي.

وأظهر الفيديو الضي نشره الجيش الروسي أن المستودع قد تم تدميره بواسطة انفجار هائل، مع تناثر الحطام المحترق في دائرة نصف قطرها كبير.

وإجمالاً، تم تدمير 12 مستودع ذخيرة بالكامل في الضربة.

في الآونة الأخيرة، يبدو أن روسيا كثفت ضرباتها ضد البنية التحتية العسكرية المتقدمة في أوكرانيا، مستهدفة مخزونات الذخيرة، وحظائر الطائرات المدرعة الثقيلة، وغيرها من المواقع.