الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الأولى محليا في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عمرو عدلي، عن تصدر الجامعة ترتيب الجامعات المصرية التي ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية من بين 28 جامعة محلياً.



وقال عدلي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إن الجامعة المصرية اليابانية جاءت ضمن شريحة الجامعات 601 - 800 على مستوى العالم.



وأعرب عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز، مشيرا إلى أنها جامعة بحثية في المقام الأول تضع على رأس أولوياتها دعم البحث العلمي والجهات الصناعية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.



ولفت إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لدعم مجلس الأمناء والاستفادة من الخبرات اليابانية الكبيرة في البحث العلمي وجودة الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتحفيزهم على النشر الدولى لأبحاثهم في كبرى المجلات العالمية.