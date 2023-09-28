بـ75 طن منتجات.. الزراعة: إطلاق أكبر قافلة متحركة للسلع الغذائية بشمال سيناء

قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إنه فى إطار الاستعداد والجهود التي تقوم بها الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين وتوجيهات الرئيس السيسي، تم إطلاق 41 سيارة محملة بـ 75 طن من المنتجات الغذائية.

وأضاف “القرش”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك المنتجات الغذائية مثل: اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والزيوت والخضروات، إضافة إلى مجموعة من الكراتين التي يوجد بها المنتجات الغذائية اللازمة لكل أسرة.

وتابع متحدث وزارة الزراعة، أن كل ذلك تم إرساله لمناطق سيناء، وبالفعل تم اصطفاف تلك السيارات فى محافظة شمال سيناء، وتم تفقدها بالكامل.