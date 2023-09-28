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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة تدريب عن "لغة الإشارة" لمقدمي الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالإسكندرية

ورشة تدريب عن لغة
ورشة تدريب عن لغة الإشارة

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية ، ورشة تدريب عن " لغة الإشارة " لمقدمي الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمديرية ، وذلك تحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وفي إطار الحملة القومية "١٠٠ يوم صحة ".


و ذكرت مديرية الصحة بالإسكندرية في بيان اليوم الخميس، أن الورشة عقدت بالتعاون مع احدي المؤسسات الخيرية، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذي أعلنه الاتحاد العالمي للصم هذا العام ، وهو مشروع "كيف يمكن لكل واحد منا - الأشخاص الصم والطبيعيون - في جميع أنحاء العالم العمل معًا جنباً إلى جنب لتعزيز الاعتراف بحقنا في استخدام لغات الإشارة في جميع مجالات الحياة" ، حيث يهدف هذا اليوم إلى حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم إلى جانب المستخدمين الآخرين للغات الإشارة.


وتضمنت الورشة التدريبية مقدمة عن حاسة السمع وتطور اللغة وأسباب فقدان السمع والمبادرة الرئاسية عن الفحص المبكر عن ضعف حاسة السمع.


من جانبها ، قدمت " طهيو" الشكر والتقدير للمختصين بمديرية الصحة على المجهود الواضح و الملحوظ في وحدات ذوي الهمم بجميع المستشفيات و رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة الذي ظهر واضحاً أثناء متابعة تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات و التواجد بين المرضى. 

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