لليوم الرابع.. الآلاف من مُؤيدي السيسي يوثقون التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة |صور

لليوم الرابع علي التوالي ، توافد الآلاف من مؤيدي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي علي مقار الشهر العقاري بكافة المناطق بالقاهرة لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشحه لفترة رئاسة جديدة .

وقد شهدت عدد من مناطق القاهرة اليوم الخميس إقبالاً من المواطنين علي عمل توكيلات لرئيس الجمهورية، بالشهر العقاري بمناطق مختلفة والتي تعمل اليوم الخميس وغداً الجمعة في ساعات العمل الطبيعية .

ومن بين تلك المناطق التي شهدت إقبالًا كبيراً من المواطنين علي مكاتب التوثيق (مدينتي والرحاب وأرض الجولف و الأسمرات والسيدة زينب ومدينة نصر أول وثان وبدر و عين شمس ومصر الجديدة و ١٥ مايو والبساتين وبدر وحلوان و بولاق أبو العلا والسيدة زينب والزيتون والشروق والزاوية الحمراء وغيرهم من المناطق الأخرى) والتي شارك فيها كافة أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب، الذين أكدوا علي حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية .



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت الاثنين الماضي مؤتمرًا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأوضحت الوطنية للانتخابات بأن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وايضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصرين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير ، اما الاعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

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