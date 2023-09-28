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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المراغي قارئَا والعواري خطيبا.. تفاصيل الجمعة الثانية من ربيع بالجامع الأزهر غدا

خطيب الجامع الأزهر
خطيب الجامع الأزهر

ينقل التليفزيون المصري غدًا الجمعة، شعائر صلاة وخطبة الجمعة الثانية من ربيع الأول 1445، من رحاب الجامع الأزهر، حيث تبدأ شعائر الجمعة الثانية من ربيع الأول بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، فيما يؤدي خطبة الجمعة الدكتور عبدالفتاح العواري من علماء الأزهر الشريف.

مظاهر رحمة النبي بأمته

وعنونت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الثانية من ربيع الأول تحت عنوان:"مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته"، وذلك ضمن احتفالات الدولة المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أقيمت ظهر الأربعاء احتفالية المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من القيادات السياسية والدينية المصرية.

وفي كلمته بالمولد النبوي الشريف، قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الرسالة المحمدية رسالة خاتمة، وأن نبيها هو آخر الأنبياء، وذلك مصداقا لقوله تعالى "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين"، وما قاله هو -صلوات الله وسلامه عليه- في حديث مسلم: "أرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون"، وقد يتساءل البعض: لماذا وقفت النبوات عند رسالة الإسلام، ولم تتطور كما تطورت نبوة موسى وعيسى -عليهما السلام-، ولماذا لم تتطور نبوة الإسلام إلى نبوة أو نبوات أخرى متتابعة؟

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وأوضح فضيلته أن الأمر يتوقف فهمه على فهم طبيعة التطور البشري، وكيف أنه يجري في اتجاهين: اتجاه التطور المادي، واتجاه التطور الخلقي، وأن النبوة لا علاقة لها بالاتجاه الأول، وهو اتجاه التطور المادي، ولا ترتبط تعاليمها به؛ لأن التطور في اتجاه المعرفة العلمية المادية رهن باتخاذ أسبابه وشروطه، وأنه إذا ما اتخذت أسبابه وحصلت مقوماته ودعائمه؛ فإن التقدم العلمي سيتحقق لا محالة، وجدت نبوة أو لم توجد، بخلاف الحالة الروحية والخلقية، والتي تتعلق به رسالات الأنبياء ونبوات الأنبياء، والكتب السماوية، وتدور عليها أصولا وفروعا وتطبيقا وممارسة، مبينا أن العلماء قد لاحظو أن هذه الحالة قد استقر أمرها مع ظهور الإسلام، واتضحت معالمها وقسماتها ولم يعد فيها متسع لتطور أو تقدم، يحتاج إلى نبوة أخرى تأتي بجديد، لم يتضمنه برنامج النبوة الخاتمة، ولم تشمله رسالتها ولا تعاليمها.

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