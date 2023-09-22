عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟.. دار الإفتاء تجيب

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟

وقالت دار الإفتاء، إن مسألة صلاة الظهر بعد فرض الجمعة مسألة خلافية، والذي نختاره للفتوى من مذاهب العلماء أن البلدة إذا تعددت فيها المساجد لضرورة أو لعدم اتساع المسجد الواحد لجميع أهل البلدة أو لغير ذلك كما هو حال الناس الآن؛ فإنه تصح في جميعها فريضة الجمعة، وتجوز صلاة الظهر بعد الجمعة لمن أراد، والأفضل أن يصليها المسلم في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.

وأضافت، أن وجوب الظهر مع فرض الجمعة مسألة خلافية، ونرجح الأخذ بمذهب الحنفية السابق بيانه في ذلك؛ ليهرع الناس إلى المسجد في أيام الجمع لأداء فريضة الجمعة فتغص بهم المساجد ويفيدون من هذه الاجتماعات ويستمعون إلى خطب الخطباء التي هي في الأصل لهداية الضالّ وإرشاد القلق إلى كل ما يصلح أحواله في دينه ودنياه، وبذلك تضمن حرص المسلمين على أداء فريضة الجمعة، أمَّا إذا علموا أنَّ فريضة الجمعة لا تسقط فريضة الظهر؛ فإنه يخشى أن يتكاسل الكثيرون منهم عن تلبية نداء الله في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]؛ فلا يغشى المساجد في أيام الجمع إلا العدد القليل من المسلمين، وتضيع على الكثيرين فوائد الجمعة.

وذكرت أن المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين في مكان واحد خاشعين متذلّلين لرب العاملين، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذي اجتمعوا لعبادته، متجهين جميعًا في خضوع إلى وجهه الكريم، فلا سلطان ولا عظمة لا كبرياء ولا جاه إلا لله وحده، وبهذا تصفو نفوسهم وتزول من بينهم الفوارق، وتحصل المساواة أمام الله، ويتعرف كل مسلم على أخيه ويحسّ بإحساسه؛ فتتوثق بينهم روابط الألفة والرحمة وتقوى أواصر الصلة وتندثر في نفوسهم عوامل البغض والحقد والحسد والضغينة والكراهية والأنانية.

وتابعت: هذه بعض أغراض الشريعة الإسلامية من اجتماع المسلمين في صعيد واحد في صلاة الجمعة، وفي سائر العبادات التي أوجبت مثل هذا الاجتماع، وكلَّما كان الاجتماع أكثر كان أثره في هذه المقاصد أجلّ وأعظم؛ فإذا تعددت الاجتماعات بتعدّد المساجد لغير ضرورة لا يشعر المجتمعون بفائدة الاجتماع كشعورهم في الأول، ولا تتأثر نفوسهم بهذه المعاني كتأثرها عند كثرة المجتمعين؛ فلهذه الحكم والأغراض اختلفت آراء المذاهب الأربعة في صحَّة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التي تصحّ فيها الجمعة في البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصحّ الجمعة

دار الإفتاء صلاة الظهر ركعات الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال 6 أيام| تفاصيل

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

ماما تعبانة.. تصرف غريب لأوسوريو ليلة مباراة الزمالك وبيراميدز| تفاصيل

زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح بمخالفات البناء.. بشائر الخير للمصريين في أكتوبر

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يشهد تخريج دفعة من أئمة الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. سعر الدولار اليوم.. ومفاجأة بشأن البصل| أخبار تهمك

الرئيس الصيني: علاقتنا مع سوريا صامدة والصداقة بين البلدين ما تزال راسخة

لهذا السبب.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن إغلاق شامل لمعابر الضفة الغربية

دولة عدوانية.. الكرملين: روسيا في حالة تأهب من بولندا

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

علاج الصداع النصفي| حيل سحرية للتخلص من الألم

في عيد ميلادها.. صور تكشف أناقة ريهام حجاج| شاهد

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ