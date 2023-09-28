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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان تكشف حجم خسائر العاصفة دانيال

العاصفة دانيال في
العاصفة دانيال في اليونان

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الخميس 28 سبتمبر 2033، عن الخسائر المالية التي تكبدتها البلاد بسبب العاصفة دانيال التي ضربت اليونان في بداية الشهر الجاري.

 وقالت وزارة النقل والبنية التحتية اليونانية إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها ستتكلف 600 مليون يورو، حيث تضرر 70.2 كيلومترًا من الطرق و79 جسرًا و130 عملًا آخر، العديد منها سدود وأعمال ري؛ جرفت الفيضانات خطوط السكك الحديدية في 16 مكانًا وغمرت المياه 79 مدرسة.

وذكرت صحيفة إيكاثيمينري" اليونانية أن المسئولين في اليونان، زاروا 473 موقعًا وتفقدوا 981 كيلومترًا من شبكة الطرق، حسبما صرح وزير النقل والبنية التحتية كريستوس ستيكوراس، وهو مشرع من دائرة فثيوتيدا متعددة المقاعد، لزملائه في مجلس الوزراء يوم الأربعاء.

وأكدت وزارة النقل اليونانية، أن 40.7% من البنية التحتية المتضررة تعرضت لأضرار بالغة أو كلية، ومن بين الجسور التسعة والسبعين المتضررة، سيتعين إعادة بناء 24 منها بالكامل.

وأعلن وزير التنمية الزراعية والغذاء اليوناني ليفتيريس أفجيناكيس أن زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة يانوش فويتشيكوفسكي إلى ثيساليا المنكوبة بالفيضانات، والتي كان من المقرر إجراؤها أمس الأربعاء، تم تأجيلها حتى 5 أكتوبر، حيث تضرب موجة جديدة من الطقس نفس المنطقة.

ومن المتوقع أن يطير فويتشيكوفسكي بطائرة هليكوبتر فوق المناطق المتضررة.

خسائر العاصفة دانيال اليونان الخسائر المالية

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