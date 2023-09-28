5 سيارات فرنسية موديل 2023 تبدأ من 635 ألف جنيه.. صور

يقدم الصانع الفرنسي الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو فئة الكروس اوفر والرياضية متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة واصدارات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات فرنسية زيرو في السوق المصري.

سيارات فرنسية

1 - رينو ستيب واي

تبدأ أسعار السيارة رينو ستيب واي 2023 من 635 الف جنيه حتى 645 الف جنيه، وتأتي هذه النسخة عبر محرك 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، و148 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.3 ثانية.

سيارات فرنسية

2 - ستروين سي اليزيه

يصل سعر السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2024 إلى 749 الف جنيه للفئة عالية التجهيزات بينما تبدأ من 689 الف جنيه للفئة الاولى لموديلات 2024، ويمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.7 ثانية، حيث تضم محرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، و150 نيوتن متر، وناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكية.

سيارات فرنسية

3 - رينو ميجان

تبدأ الاسعار الرسمية للسيارة رينو ميجان 2023 من 980,000 جنيه حتى 1,130,000 جنيه لفئة الـ 1600 سي سي، حيث تمتلك هذه الفئات محرك بقوة 115 حصان، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وخاصية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

كما تضم السيارة محرك اخر سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان، و240 نيوتن متر، وناقل حركة من 7 سرعات، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.5 ثانية، مع قيمة سعرية رسمية تبدأ من 1,150,000 جنيه حتى 1,299,000 جنيه.

سيارات فرنسية

4 - بيجو 2008

تبدأ اسعار السيارة موديل 2023 من 1,069,990 جنيه إلى 1,219,990 جنيه، وتعتمد السيارة على اطلالة الكروس اوفر الرياضية، مع محرك تيربو سعة 1200 سي سي، وقوة 130 حصان، مع 230 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 نقلات، وبالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.3 ثانية.

سيارات فرنسية

5 - ستروين C4X

تقدم السيارة ستروين C4X بتصميم خارجي رياضي، بينما تستمد قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 130 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة مكون من 8 سرعات أوتوماتيكية، وتقدم السيارة بموديلات 2024 بسعر رسمي يبدأ من 1,195,000 جنيه إلى 1,315,000 جنيه.