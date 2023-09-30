العريس عربي والنقطة بالدولار| حكاية زفاف “قلب” السوشيال ميديا.. وأحد الرواد: “شفتهم بعيوني”

عريس فلسطيني أم لبناني.. تداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو لأحد حفلات الزفاف في ولاية ميتشيجان الأمريكية، لعريس وعروس من بلد عربية، ليثير فعل العريس وأسرته جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

مقطع من حفل الزفاف

150 ألف دولار

وظهر في الفيديو العريس ذو الجنسية العربية، وبعض المدعوين وهم يلقون 150 ألف دولار أمام العروس والحضور في حفل الزفاف، لتثير لقطة الفلوس والقاءها في الهواء جدل وغضب رواد السوشيال ميديا.

وانقسمت الأقاويل حول جنسية العريس صاحب حفل الزفاف، وقال رواد السوشيال ميديا أن جنسية العريس فلسطيني، بينما قال البعض الأخر أن جنسية العريس ليبي وليس فلسطيني.

العروسان من حفل الزفاف

رقص علي الفلوس

واستمر العريس وعروسه في الرقص علي موسيقي زفة حفل الزفاف، أثناء إلقاء أحد أقارب العريس الأموال بالدولار عليهما وهما يرقصان، فوق الفلوس التي ألقيت علي الأرض.

وقدر رواد السوشيال ميديا الأموال التي تم إلقاءها علي العروسان، بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي، مما أثار غضب رواد السوشيال ميديا وإنكار هذا التصرف والقاء هذا المبلغ الكبير من الأموال علي الأرض.

مقاطع من حفل الزفاف

رواد السوشيال ميديا تهاجم حفل الزفاف

وهاجم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا حفل الزفاف، وتصرف العريس وأقاربه، وعبروا عن غضبهم واعتراضهم علي مثل هذه المشاهد.

وقال أحد رواد السوشيال ميديا في تعليق له، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": شفتهم بعيوني بأمريكا ما عندهم صالة أفراح عندهم مطاعم عربية يعملون فيها أعراسهم.

وتابع: "كنت حاضر مرة من المرات والله شفت بعيني ينقطون فئة 20 دولار، الفلسطينيين بأمريكا يملكون 90% من المطاعم العربية".