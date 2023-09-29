كمال رحيم يكشف تفاعلات نفسية وتشابكات مجتمعية في روايته وكسة الشاويش

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية "وكسة الشاويش" للروائي كمال رُحيّم.

وجاءت فكرة الرواية كالتالي: "أنا عادل حسَّان العطفي..كان أبي سيِّدًا من سادة الكون في نظري، صعبٌ عليَّ أن أراه ضئيلًا مكسورًا وكالمُذنب في يدِ امرأةٍ ولو كانت أمي. كان أبي شاويشًا، وكنتُ وقتها مشوَّشًا في فهمي لعلاقة أمي بالمدعوِّ الفار، مُشتَّتًا بين استنكارٍ وغضب، كان هذا عالَمي، عالَم الصغار ناقصـي الوعي، اُستثارُ فقط عندما يشاركني أحدٌ في أمي، كانت هذه مشكلتي؛ والآن كبرت بعض الشيء.. وصار غضبي غضبَ الصِّبْية الذين يخطون نحو سنِّ الشباب، بقي معي الاستنكار والغضب ولازماني منذ الصِّغَر، ولحق بهما التوجُّس ولحق بالغضب غضبٌ أشد، حتى بدأت المأساة...".

«وكسة الشاويش» رواية تكشف عن تفاعلات نفسية وتشابكات مجتمعية ينسجها الكاتب الروائي الكبير كمال رحيم عبر لعبة سرد مثيرة مشغولة بأناقة مدهشة.

كمال رُحَيِّم؛ كاتبٌ وروائي، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وقد صدرت له خمسة مؤلفات قانونية، وإحدى عشرة رواية؛ منها ثلاثية اليهود (المسلم اليهودي، وأيام الشتات، وأحلام العودة)، والتي تُرجمت إلى ثلاث لُغات (الإنجليزية، والألمانية، واللغة الأرمنية)، وقد حصل على العديد من الجوائز؛ منها: جائزة نادي القصة (أربع مرات؛ عن قِصَصه القصيرة)، وجائزة الدولة التشجيعية في الأدب سنة 2005، وجائزة اتحاد الكُتاب في الرواية سنة 2021، ثم جائزة الدولة التقديرية في الأدب سنة 2022 عن مُجمل أعماله.