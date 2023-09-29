الشوباشي: منصة تكافل وكرامة تهدف إلى تحسين الحياة للمواطنين

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إن الدولة المصرية قامت على ثورة، وهذه الثورة قامت على تردي الأحوال المعيشية في جميع الميادين، فكان هناك موقف لا يليق بمصر.

وأكدت الشوباشي خلال لقائها ببرنامج “هذا الصباح ”المذاع على فضائية “إكسترا نيوز” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد لمصر مكانها ومكانتها، مضيفة أن الرئيس السيسي يأخذ موقفه من التأييد الداخلي له والمستمر لان كل مواطن مصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح.



وتابعت: عندما يتوفر كل مواطن مصري في حياة كريمة تليق به من رعايا صحية، سكن، وتعليم ،وطعام، واعمال، بالمواطنين يستفيدوا من منصة تكافل وكرامة وذلك بالتعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمنظمات المدنية، لافتة إلى وجود تضافر وتكاتف وايمان مشترك بضرورة تحسين الحياة بمصر.



فتكافل وكرامة أنقذت الكثير من الأسر وأنقذت الكثير من الانهيار النفسي.