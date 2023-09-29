شاهد .. استعدادات مدارس جنوب سيناء لاستقبال العام الدراسي الجديد

تزينت مدارس جنوب سيناء لاستقبال العام الدراسي الجديد الأحد المقبل وقد تم طلاء المدارس وتزين الفصول وتركيب الإعلام والانتهاء من جميع اعمال الصيانة علي مستوي مدارس جنوب سيناء .

ومن المقرر ان يزور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في أول يوم دراسي مدرسة الشهيد احمد المنسي " الفكرية " والتي تضم ذوي الاحتياجات الخاصة وفرسان الارادة وتوزيع الملابس والهدايا عليهم .

وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء على الالتزام بتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتجهيز القاعات الدراسية، وتعظيم الاستفادة من المنصات والقنوات التعليمية مشيرا لضرورة توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليمية، ، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.



وأكد وكيل الوزارة بضرورة تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والأماكن السياحية ومراعاة استخدام مكبرات الصوت واستبدالها بسماعات داخلية حرصا عدم ازعاج المقيمين بجوار المدارس مشيرا إلى أهمية ضرورة تواصل مديري المدارس مع رؤساء المدن لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع أي مخلفات في محيط الحرم المدرسي، مع ضرورة تسليم الكتب الدراسية في أول يوم لجميع الطلاب، والالتزام بالخطة الزمنية للمقررات الدراسية ومتابعة مديري الإدارات بالزيارات المستمرة للمدراس وحضور الطابور.



مدارس جنوب سيناء تتزين

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