عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد .. استعدادات مدارس جنوب سيناء لاستقبال العام الدراسي الجديد

تركيب الإعلام بالمدارس
تركيب الإعلام بالمدارس

تزينت مدارس جنوب سيناء لاستقبال العام الدراسي الجديد  الأحد المقبل وقد تم طلاء المدارس وتزين الفصول وتركيب الإعلام والانتهاء من جميع اعمال الصيانة علي مستوي مدارس جنوب سيناء .
ومن المقرر ان يزور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  في أول  يوم دراسي مدرسة الشهيد احمد المنسي " الفكرية " والتي تضم ذوي الاحتياجات الخاصة وفرسان الارادة  وتوزيع الملابس والهدايا عليهم .

وأكد محمد عقل  وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء   على الالتزام بتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتجهيز القاعات الدراسية، وتعظيم الاستفادة من المنصات والقنوات التعليمية مشيرا لضرورة توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (۱، ۲، ۳) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليمية، ، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

وأكد وكيل الوزارة بضرورة تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والأماكن السياحية ومراعاة استخدام مكبرات الصوت واستبدالها بسماعات داخلية حرصا عدم ازعاج المقيمين بجوار المدارس مشيرا إلى أهمية ضرورة تواصل مديري المدارس مع رؤساء المدن لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع أي مخلفات في محيط الحرم المدرسي، مع ضرورة تسليم الكتب الدراسية في أول يوم لجميع الطلاب، والالتزام بالخطة الزمنية للمقررات الدراسية ومتابعة مديري الإدارات بالزيارات المستمرة للمدراس وحضور الطابور.
 

مدارس جنوب سيناء تتزين

FB_IMG_1695914410113
FB_IMG_1695914410113
FB_IMG_1695914404600
FB_IMG_1695914404600
FB_IMG_1695914401134
FB_IMG_1695914401134
FB_IMG_1695914425887
FB_IMG_1695914425887
FB_IMG_1695914412845
FB_IMG_1695914412845
جنوب سيناء مدارس العام الدراسي تتزين اعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

موضوعات متعلقة

يصدر لأوروبا وأمريكا.. تمر مجدول "جنوب سيناء" جودة عالمية بأياد مصرية

محافظ جنوب سيناء يتابع عرض الهيكل الوظيفي لمديرية الإسكان

ترشيحاتنا

عبدالغفار: 35 مليون و581 ألف خدمة مجانية خلال 96 يوما في 100 يوم صحة

وزير الدفاع الروسي: الوضع العالمي يلزم رابطة الدول المستقلة بامتلاك جيوش قوية

خطيب الجامع الأزهر: الرحمة هي قضية الإسلام الأولى وهذا سر تكرارها في الصلوات

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

شاهد .. استعدادات مدارس جنوب سيناء لاستقبال العام الدراسي الجديد

توافد أهالي إمبابة على مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات للرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة رضوى الشربيني في عيد ميلادها

في اليوم العالمي للقلب.. إضافة مكونين للطعام تعرضك لأزمة

بالبيجامة.. جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان مي عمر في مهرجان الفضائيات العربية يثير الجدل.. سعر غير متوقع

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ