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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يتابع سير العمل بالادارات الخدمية في قرى المركز| تفاصيل

رئيس مركز ومدينة
رئيس مركز ومدينة الحسنة يتابع المدارس

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة  محافظة شمال سيناء،  عددا من القرى  بنطاق مركز ومدينة الحسنة وذلك لمتابعة سير العمل بالإدارات الخدمية ومدي التزام العاملين بتقديم الخدمة  اللازمه للمواطنين.

 

 بدأت الجوله بالمرور على قرية بغداد   تابع خلالها أعمال القافله البيطرية بالقرية لتلافي أي مشاكل أو معوقات تقابل الفريق الطبي  لسهولة أداء عملهم، وتحقيق الاستفادة المرجو منها.
 

حيث قدمت خدماتها للمواطنين بشكل مميز دون أي معوقات وشهدت القافله إقبالا كبيراً من الأهالي المربين بالقرية،  للاستفادة من الخدمات المجانية  ، فضلا عن الإرشادات البيطرية والتوعوية المقدمه  .


كما تم متابعة سير العمل وانتظامه داخل الأقسام بالوحده المحليه بالقرية وحين الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف تبين عدم وجود بعض العاملين وتم تحويلهم للشؤون القانونية  

 

كما  تفقد بعض المنشآت الخدمية بقرية الجفجافة   للأطمئان علي جودة الخدمات المقدمه للأهالي في مختلف القطاعات،  وبحث المشاكل التي تواجه الأهالي  للعمل علي حلها،  ورافقه خلال الجوله السيد سليمان صالح، والسيد محمد متولي سكرتير الوحده المحليه بالقرية .
 

كما شملت الجوله الميدانية المرور علي قرية ك 64 ..حيث شهدت مدرسة صلاح عطيه تنفيذ أعمال رفع وإزالة للتجمعات الرميلة من داخل فناء المدرسة بعد ما غمرتها الرمال المتحركة الفترة الماضية.

 


رفع الرمال:


وقد أشرف  على عملية إزالة ورفع  الرمال وبتكليف من سيادته تم دفع اللودر الخاص بمجلس المدينة والمعدات اللازمه تحت إشراف  أسامه محمود مدير الحملة الميكانيكية .

ووجه بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانه سريعا قبل بدء العام الدراسي الجديد ويأتي ذلك في إطار دعم وإسهامات رئاسة مركز ومدينة الحسنة للنهوض بالمتظومة التعليمية 

وفي نفس السياق.. تم رفع وإزالة الرمال العالقة من علي طريق الحسنه / الجفجافة ،  وتم إعادة فتح طريق الجفجافة الفرعي   وجاري إستكمال الأعمال حتي يتم فتح كافة  الطرق المغلقه بالقرية حرصا على أرواح المواطنين.

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الحسنة متابعة العمل قرى المواطنين

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