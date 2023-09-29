عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بسبب المعجبات.. أغرب طلب من عبدالمنعم إبراهيم إلى الصحفيين

عبد المنعم إبراهيم
عبد المنعم إبراهيم

استطاع الفنان عبدالمنعم إبراهيم من خلال أدوراه التي جسدها في السينما، أن يوقع العديد من الفتيات في حبه، أو الإعجاب به، وتسبب ذلك في غروره في بعض الأحيان وهو ما شعر به الصحفيين الذين كانوا يتعاملوا معه بشكل مستمر، بعدما كان يتلقى الخطابات من معجباته بشكل دائم.

ويعد الفنان عبد المنعم إبراهيم واحدًا من أبرز فناني الكوميديا في مصر والوطن العربي. وقد تميز بقدرته على أداء الأدوار الكوميدية والتراجيدية على حد سواء، كما كان صاحب شخصية إنسانية طيبة وقلب كبير.

 

وكتب عن الفنان الراحل العديد من الكتب ومنهم كتاب "عبد المنعم إبراهيم: بين الكوميديا والتراجيديا" والذي يتناول حياة الفنان عبد المنعم إبراهيم منذ طفولته وحتى وفاته، ويسلط الضوء على موهبته الفنية المتعددة، حيث كان قادرًا على أداء الأدوار الكوميدية والتراجيدية على حد سواء.

أما كتاب عبد المنعم إبراهيم: الفنان الشامل فيتناول أعمال الفنان عبد المنعم إبراهيم الفنية، حيث يرصد الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التي شارك فيها، كما يتناول تحليلًا لأدواره الفنية

 

أغرب طلب للفنان عبد المنعم إبراهيم من الصحافة

 

وكان ذلك بعدما نجح عبد المنعم إبراهيم في أن يرسخ قدميه بشكل قوي في السينما في دور الصديق الظريف والذي أصبح بالنسبة إليه دورًا تقليديًا في كل القصص السينمائية.


وفي أحد المرات تواصل معه أحد الصحفيين، وقال له: "عاوزين نعمل معاك حوار"، فطلب منه عبد المنعم إبراهيم طلبًا غريبًا، وهو ألا يكتب أنه متزوج في الحوار، واندهش الصحفي وسأل عبد المنعم إبراهيم: "لماذا"؟، فكان رد عبد المنعم إبراهيم: "عشان المعجبات ميزعلوش".

 

كم مرة تزوج عبد المنعم إبراهيم؟

 


تزوج الفنان عبد المنعم إبراهيم 4 مرات الأولي كانت من ام أبناءه والتي توفيت فى سن صغير نتيجة اصابتها بمرض نادر، ثم تزوج شقيقتها حتي ترعي الأبناء،  إلا أن الطلاق حدث بعد 10 أيام فقط من الزواج، بسبب التشابه الشديد بينها وبين زوجته الأولى.

 

 

حياة عبد المنعم إبراهيم الفنية

 

شارك عبد المنعم إبراهيم، المسرحيات التي قدمتها فرقة المسرح الحديث مثل مسمار جحا لأحمد باكثير، وست البنات لأمين يوسف غـراب، ليستقيل بعدها من العمل الحكومى ويتفرغ في التمثيل في مسرح الدولة لكنه ترك فرقة المسرح الحديث عام 1955م وانضم إلى فرقه إسماعيل ياسين التي تكونت في نفس الفترة، وفي عام 1956م مثل في مسرحية معركه بورسعيد، ثم مسرحية تحت الرماد، الخطاب المفقود، جمهوريه فرحات، جمعيه قتل الزوجات، ومسرحية الأيدى القذرة لسارتر عام 1959م.

واتجه عبد المنعم إبراهيم أيضا في بداياته إلى الإذاعة حيث اشتهر من خلالها، ومن الإذاعة إلى التليفزيون حيث تألق في العديد من المسلسلات التليفزيونية من بينها: «الرقم المجهول ـ الذين يحترقون ـ زينب والعرش ـ أولاد آدم ـ الهروب إلي السجن»، وقد جمع بين اللونين الكوميدي والتراجيدي في أعماله.

كما شارك في العديد من المسرحيات من بينها: «خمس نجوم ـ مسمار جحا ـ سكة السلامة ـ حلاق بغداد ـ ست البنات ـ معروف الإسكافي».

ومن أشهر أدواره السنيمائية: «سر طاقية الإخفاء ـ طريق الدموع ـ إشاعة حب ـ الثلاثية ـ الوسادة الخالية ـ القصر الملعون - سوق الحريم». وقد حصل علي مكافأة مالية كبيرة وميدالية ذهبية عن دوره في فيلم «طريق الدموع».

 

الفنان عبد المنعم إبراهيم معجبات عبد المنعم إبراهيم اغرب طلب لعبد المنعم إبراهيم زيجات عبد المنعم إبراهيم أفلام عبد المنعم إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

موضوعات متعلقة

وفاة كمال رحيم صاحب رواية "وكسة الشاويش"

ختام أسطوري لمهرجان سماع الدولى وملتقى الأديان على مسرح السور الشمالي

كمال رحيم يكشف تفاعلات نفسية وتشابكات مجتمعية في روايته وكسة الشاويش

رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد احتفالية المولد النبوي بمسرح السامر

إهداء الدورة الـ16 من مهرجان الحرف التراثية لروح الفنان عز الدين نجيب

عاصمة الثقافة المصرية..شباب "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد يؤدون تدريباتهم وحفل التخرج نهاية أكتوبر

مديح وإنشاد وتنورة في احتفالات ثقافة جنوب سيناء بذكرى المولد النبوي

مسئولين من معرض دمنهور: نستلهم روح أكتوبر في بناء مصر..وقادرين على التصدي للأعداء

ترشيحاتنا

حقيقة إلغاء قرار تقسيط المصروفات الدراسية | التعليم توضح

خطيب المسجد النبوي: ما يخفى من صُنع الله أكثر إعجازاً وإبهاراً وإبداعاً

لأول مرة.. اختيار شخصية مصرية ضمن المجموعة الاستشارية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

عقب رحيله.. قناص الأهلي عن الانتقال للزمالك: كلمتي عقد

‏بعد ألم استمر عاما.. الرئيس البرازيلي يخضع لجراحة يستخدم بعدها مشاية

وفاة كمال رحيم صاحب رواية "وكسة الشاويش"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. ارتكاب هذه الأفعال عند تنظيف الدجاج النيئ يصيبك بالأمراض

سعر صادم.. تكلفة فستان نانسي عجرم تثير الجدل| شاهد

بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة رضوى الشربيني في عيد ميلادها

في اليوم العالمي للقلب.. إضافة مكونين للطعام تعرضك لأزمة

فيديو

ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ