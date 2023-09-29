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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال.. وفاة وإصابة 11 شخصا خلال هجوم في مقديشيو

الهجوم الانتحاري
الهجوم الانتحاري في مقديشيو

شهدت العاصمة الصومالية مقديشيو، اليوم الجمعة هجوما، بحسب تصريحات المتحدث بإسم الشرطة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن الهجوم الانتحاري في مقديشيو، استهدف مقهى وأسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين. 

وشهدت الصومال أمس الخميس، ثلاثة انفجارات في وسط البلاد، وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسئوليتها عن الانفجارات التي وقعت بسيارات مفخخة.

وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن سيارتين مفخختين انفجرتا في بلدة دوسامارب، عاصمة ولاية جالمودوج بوسط البلاد، في وقت مبكر من صباح الخميس. 

وكانت البلدة قاعدة مؤقتة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال الشهرين الماضيين، حيث كان يوجه العمليات العسكرية ضد المتمردين، بحسب ما أورده موقع "صوماليا جارديان" المحلي.

وانفجرت سيارة مفخخة أخرى في بلدة بولوبوردي في منطقة هيران، بعد أيام قليلة من انفجار شاحنة مفخخة أدى إلى مقتل أكثر من عشرة أشخاص في بلدة بلدوين القريبة.

العاصمة الصومالية مقديشيو حركة الشباب الإرهابية ولاية جالمودوج

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