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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2010 يكتسح أطفيح بثمانية أهداف دون رد

صدى البلد

فاز فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2010، على فريق أطفيح (أ) بنتيجة ثمانية أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة قطاع الجيزة المجموعة الثانية، والتي أقيمت على ملعب أطفيح "واكاندا".

وأحرز الأهداف لفريق زد كل من:

علي علاء علي - هدفين
أحمد شريف فتحي - هدفين
عماد السعيد - هدف
محمد السيد مصطفى مكاوي - هدف
مروان محمد عبدالعال - هدف
زياد محمد أبو اليسر - هدف

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين، على توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري واللاعبين بعد الفوز اليوم بهذه النتيجة

الجهاز الفني مكون من:

المدير الفني - محمود محمود "رامبو"
المدرب العام - علي رزق
مدرب مساعد - أحمد محسن
مدرب الحراس - مصطفى ديدا
إداري الفريق - إبراهيم عثمان
طبيب عظام د/ أحمد أسامة
أخصائي د/ عمرو العربي
تحليل فني - إيهاب الدجوي
مسؤول مهمات - عبدالرحمن الخولي

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