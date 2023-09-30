السعودية .. تراجع كبير في تحويلات الوافدين

تراجعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين) بنسبة 9.7% في أغسطس الماضي، إلى 10.77 مليار ريال، مقابل 11.92 مليار ريال في أغسطس 2022.

وبجسب النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي- "ساما"، فقد ارتفعت تحويلات الوافدين على أساس شهري بنسبة 1.3% مقابل نحو 10.63 مليار ريال في يوليو 2023.

يأتي ذلك فيما بلغت تحويلات السعوديين إلى الخارج نحو 4.9 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل نحو 6.3 مليار ريال في أغسطس 2022، بانخفاض 22.5%.

وتراجعت تحويلات السعوديين بنسبة 15% في أغسطس 2023 مقارنة بتحويلات نحو 5.8 مليار ريال في يوليو 2023.

وبلغ إجمالي التحويلات المالية الشخصية من السعودية 15.68 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقابل 18.25 مليار ريال في أغسطس 2022.

