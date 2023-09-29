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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد .. قمر البدر العملاق يظهر في سماء السعودية

ظاهرة القمر البدر
ظاهرة القمر البدر العملاق

رصدت السلطات السعودية القمر البدر العملاق الرابع والأخير لهذا العام في شواطئ البحر الأحمر، حيث بلغ حجمه الظاهري أكبر بحوالَيْ 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط، ويُسمى قمر الحصاد في هذا الوقت من السنة.

وبدوره بين رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن قمر الحصاد العملاق كما كان يُسمى قديماً أشرق بعد غروب الشمس من الأفق الشرقي، وقد كان باللون الوردي أو البرتقالي وسيبقى مشاهَداً إلى أن يغرب بعد شروق شمس السبت.

واوعز؛ بحسب اخبار 24 السعودية؛ اللون الوردي أو البرتقالي الذي ظهر به القمر أثناء شروقه هو بسبب الغلاف الجوي لكوكب الأرض، حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا.

وأبان أن القمر سيشرق متأخرا بحوالَيْ ساعة كل يوم خلال الليالي المقبلة، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.

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