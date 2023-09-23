مع بداية الخريف | ظاهرة فلكية مهمة تتحكم في الوقت بالقاهرة في هذا الموعد

البحوث الفلكية:

اليوم أول ايام فصل الخريف فلكيآ

الشتاء بعد 89 يوم رسميآ

تساوي ساعات الليل والنهار في القاهرة يوم الأربعاء القادم

بدأ اليوم أول أيام فصل الخريف فلكيآ، وبهذا نكون قد ودعنا فصل الصيف واجواءه الحاره، حيث يتميز الخريف باعتدال درجات الحرارة واتجاه إلى الأجواء الباردة.

كما نشهد اليوم ظاهرة فلكية فريدة، تحدث تغير فى الوقت، وهي ظاهرة تتكرر مرتين فقط كل عام و هي ظاهرة الاعتدال الخريفي والتي يكون خلالها نهار وليل الأرض متساويين في الطول مما ينتج عنه 12 ساعة من ضوء النهار و12 ساعة من الليل .

ويتساءل عدد كبير عن موعد بداية فصل الشتاء 2023 وإلي متى سوف يستمر فصل الخريف والذي يعد أحد أفضل فصول السنة، لدى الكثيرين بسبب بداية اعتدال درجات الحرارة فيه، عن فصل الشتاء الذي يشهد سقوط أمطار خفيفة ورعدية، ولكن محبي فصل الشتاء بدأوا في العد التنازلي استعد له.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا شهدنا اليوم منذ ساعات نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف، حيث تعامدت الشمس تماما على خط الاستواء في تمام الساعة 9:49:06 صباحاً بتوقيت القاهرة، وبذلك تكون قد اشرقت الشمس من اتجاه الشرق الحقيقي وتقارب ساعات الليل والنهار في كافة أرجاء الكرة الأرضية نسبياً وتصبح متساوية عند خط الاستواء تماما.

الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك

الشتاء بعد 89 يوم رسميآ

واوضح الدكتور تادرس أن فصل الخريف ينتهي يوم 23 ديسمبر القادم وهو يوم بداية فصل الشتاء فلكيآ، مع حدوث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وبذلك نكون على موعد مع بداية فصل الشتاء رسميآ بعد 89 يوم.

يستمر فصل الخريف مدة زمنية قدرها 89 يوماً و19 ساعة و38 دقيقة، علما بان الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي.

ويعد الخريف فصل التقلبات الحادة والسريعة، وتنخفض فيه ارتفاع درجات الحرارة، ويستمر الاستقرار في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

يتم تحديد بداية الفكلية للفصول وفقًا لتعامد الشمس على المدارات المختلفة، وعند نهاية فصل الخريف بعد لحظة الاعتدال الخريفي، تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه هنا تكون ذروة الشتاء عند يوم 23 ديسمبر المقبل، فيكون النهار في ذلك اليوم هو أقصر نهار في العام.

وبذلك من المقرر أن يأتي الشتاء بعد 3 أشهر من بدء الخريف، وبذلك من المقرر أن يكون يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، هو الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، ويستمر لمدة 3 أشهر.

يستعد الكثير ممن لا يحبون فصل الصيف، لاستقبال فصل الخريف، الذي تبدأ فيه الحرارة بالانخفاض و اعتدال درجات الحرارة واتجاه إلى الأجواء الباردة، ويشهد هبوب الرياح وكذلك يشهد بعض المظاهر الطبيعية الأخرى، ويعد الخريف أفضل فصول السنة، لدى الكثيرين بسبب بداية اعتدال درجات الحرارة فيه.

وقال الدكتور ياسر عبد الهادي رئيس معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن شهدنا اليوم في تمام الساعة ذروة الاعتدال الخريفي فلكيا حيث اشرقت الشمس عمودية تماما على خط الاستواء، محدثه تغير فى الوقت، و تساوى طول الليل والنهار .

الدكتور ياسر عبد الهادي

تساوي ساعات الليل والنهار في القاهرة

واوضح عبد الهادي أن تساوي ساعات الليل والنهار تماماً في يوم الاعتدال الربيعي والخريفي، الا أن هذا لا يعني تساوي ساعات النهار في العالم أجمع بل يحدث التساوي عند خط الاستواء فقط، وأن الأفضل لأي مكان آخر أن نقول تقارب طولي الليل والنهار، لأن التساوي التام يحدث حسب خط عرض المكان الذي يُحدث الفارق في المعادلة ويسبب تأخر هذا التساوي.

واشار رئيس معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن تساوي ساعات الليل والنهار تماماً في القاهرة سوف يكون يوم الأربعاء القادم الموافق 27 سبتمبر 2023، حيث ستشرق الشمس في الساعة 6:46 صباحاً وتغرب في الساعة 6:46 مساءً.

وتحدث الفصول الفلكية الأربعة نتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بزاوية 23 درجة و27 ثانية.

أهمية الاعتدال الخريفي سمات فصل الخريف