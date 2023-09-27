ظاهرة فلكية فريدة تغير الوقت في القاهرة اليوم

تشهد القاهرة اليوم ظاهرة فلكية فريدة، تحدث تغيرًا فى الوقت، وهي ظاهرة تتكرر مرتين فقط كل عام، وهي تساوي ساعات الليل والنهار حيث يكون نهار وليل الأرض متساويين في الطول مما ينتج عنه 12 ساعة من ضوء النهار و12 ساعة من الليل .

الاعتدال الخريفي وتساوي طولي الليل والنهار

وقال الدكتور ياسر عبد الهادي رئيس معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا شهدنا يوم السبت الماضي ذروة الاعتدال الخريفي فلكيا حيث أشرقت الشمس عمودية تمامًا على خط الاستواء، مُحدثه تغيرًا فى الوقت، وتقارب طول الليل والنهار .

الدكتور ياسر عبد الهادي

تقارب طولي الليل والنهار

واوضح عبد الهادي أن تساوي ساعات الليل والنهار تماماً يكون يوم الاعتدال الربيعي والخريفي، الا أن هذا لا يعني تساوي ساعات النهار في العالم أجمع بل يحدث التساوي عند خط الاستواء فقط، وأن الأفضل لأي مكان آخر أن نقول تقارب طولي الليل والنهار، لأن التساوي التام يحدث حسب خط عرض المكان الذي يُحدث الفارق في المعادلة ويسبب تأخر هذا التساوي.

تساوي ساعات الليل والنهار في القاهرة

وأكد رئيس معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إلى أن تساوي ساعات الليل والنهار تماماً في القاهرة سوف يكون اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، حيث ستشرق الشمس في الساعة 6:46 صباحاً وتغرب في الساعة 6:46 مساءً.

بدء فصل الخريف في مصر

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن بدء فصل الخريف في مصر ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية اليوم وطوله سيكون حوالي 89 يوما و19 ساعة و 38 دقيقة حتى الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر القادم.

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن الكرة الأرضية سوف تشهد يوم السبت 23 سبتمبر 2023م انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف لهذا العام.

وأضاف القاضي، أنه حسبما اصطلح في الأوساط العلمية والإعلامية عندما تتعامد الشمس تماماً على خط الاستواء، وهي اللحظة التي تحين في تمام الساعة 9:49:06 صباحاً بتوقيت القاهرة، وفي هذا اليوم تشرق الشمس من اتجاه الشرق الحقيقي وتتقارب ساعات الليل والنهار في كافة أرجاء الكرة الأرضية نسبياً وتصبح متساوية عند خط الاستواء تماماً.