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جدل سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي|خطأ فادح اكتشفه طارق الشناوي.. والوزارة ترد

صدى البلد

أثار ظهور الفنانة سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تدريس سيرتها الذاتية ضمن المنهج للطلاب، الأمر الذي سبب نوعا من السخرية من رواد التواصل الاجتماعي.

خطأ فادح في سيرة سميحة أيوب ورد الوزارة 

فجر الناقد طارق الشناوي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مفاجأة بشأن رصد خطأ فادح في الدرس الخاص بالفنانة سميحة أيوب في منهج الصف السادس الابتدائي الجديد.

وقال الناقد طارق الشناوي: “عظيم جدا أن يتضمن منهج السنة السادسة الابتدائية اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب، ولكن الغريب والمفجع والمؤلم أن من كتب اسم سميحة أيوب ارتكب خطأ بينا عندما أشار إلى أنها خريجة معهد السينما عام 1952، رغم أنها خريجة معهد المسرح ولقبها هو سيدة المسرح العربي، ومعهد السينما أساسا تم افتتاحه بعد سبع سنوات من هذا التاريخ”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

منهج 6 ابتدائي سميحة أيوب تدريس سميحة ايوب

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جدل سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي|خطأ فادح اكتشفه طارق الشناوي.. والوزارة ترد

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