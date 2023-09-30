قبل مواجهة أرتا سولار.. قصة أول لقب إفريقي توج به الزمالك

يلتقي فريق الزمالك في مباراة صعبة في السابعة مساء اليوم السبت، بضيفه فريق أرتا سولار بطل جيبوتي باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ولا بديل أمامه سوى الفوز بثلاثية نظيفة من أجل التأهل لدور المجموعات، بعد الخسارة في لقاء الذهاب الذي أقيم في تنزانيا قبل أسبوعين.



قبل مواجهة الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي في اياب دور ال 32 بكأس الكونفدرالية صدي البلد يسلط الضوء على قصة حكاية أول بطولة إفريقية حققها نادي الزمالك عبر تاريخه.

قصة أول بطولة إفريقية توج بها الزمالك

توج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 1984.

وجاءت مشاركات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على النحو التالي:

الدور الأول:



استهل الزمالك مشواره بفوز كبير على الصفاقسي التونسي بثلاثية نظيفة، يوم 6 أبريل 1984.

سجل ثلاثية نادي الزمالك كل من إلياس بن صالح بالخطأ في مرماه، وطارق يحيي وعادل عبد الواحد.

وشهدت المباراة طرد جمال عبد الحميد لاعب الزمالك في الدقيقة 77 وفي مباراة الإياب، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 وسجل هدف الزمالك الوحيد لاعبه طارق يحيي في الدقيقة 8.

الدور الثاني:



تأهل الزمالك للدور ربع النهائي بعد انسحاب فريق جور ماهيا الكيني بعد 36 دقيقة فقط من تسجيل الزمالك للهدف الأول في المباراة التى جمعت بينهما يوم 18 مايو.

سجل هدف الزمالك طارق يحيي من ضربة جزاء في الدقيقة 36.

ربع النهائي:



تعادل فريق الزمالك مع فريق نكانا الزامبي 1-1 في مباراة الذهاب التى جمعت بينهما يوم 9 سبتمبر 1984 وسجل هدف الزمالك وقتها نصر ابراهيم في الدقيقة 26.

حقق الزمالك الفوز في لقاء الإياب على فريق نكانا الزامبي بنتيجة 5-1 في المباراة التى جمعت بينهما يوم 23 سبتمبر 1984.

سجل خماسية الزمالك كل من نصر ابراهيم “هدفين” و ايمانويل كوارشي “هدفين” و جمال عبد الحميد من ضربة جزاء.

نصف النهائي:



خسر فريق الزمالك أمام نظيره جيت تيزو الجزائري المعروف فيما بعد بشبيبة القبائل” في مباراة الذهاب التى جمعت بينهما يوم 19 أكتوبر 1984، بنتيجة 3-1.

سجل هدف الزمالك الوحيد لاعبه ابراهيم يوسف في الدقيقة 59.

ونجح فريق الزمالك في التغلب على نظيره شبيبة القبائل في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعت بينهما يوم 4 نوفمبر 1984.

سجل ثلاثية الزمالك كل من جمال عبد الحميد ونصر ابراهيم وايمانويل كوارشي.

النهائي:



حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق شوتنج ستارز النيجيري بثنائية نظيفة في المباراة التى جمعت بينهما يوم 23 نوفمبر 1984.

سجل ثنائية الزمالك مهاجم القلعة البيضاء جمال عبد الحميد.

وفي لقاء الإياب كرر فريق الزمالك الفوز على نظيره شوتنج ستارز النيجيري بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بينهما يوم 8 ديسمبر 1984.

جاء هدف الزمالك الوحيد من نيران صديقة في الدقيقة 56.

وشهدت الدقيقة 65 تصدى عادل المأمور لضربة جزاء من الفريق المنافس.

وتصدر الثنائي جمال عبدالحميد و كنصر إبراهيم قائمة هدافي الزمالك في البطولة برصيد 4 أهداف وطارق يحيي وايمانويل كوارشي ب 3 أهداف، ثم عادل عبد الواحد وابراهيم يوسف “هدف واحد.