عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة أرتا سولار.. قصة أول لقب إفريقي توج به الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يلتقي فريق الزمالك في مباراة صعبة في السابعة مساء اليوم السبت، بضيفه فريق أرتا سولار بطل جيبوتي باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

يدخل الزمالك مباراة اليوم بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ولا بديل أمامه سوى الفوز بثلاثية نظيفة من أجل التأهل لدور المجموعات، بعد الخسارة في لقاء الذهاب الذي أقيم في تنزانيا قبل أسبوعين.
 

قبل مواجهة الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي في اياب دور ال 32 بكأس الكونفدرالية صدي البلد يسلط الضوء على قصة حكاية أول بطولة إفريقية حققها نادي الزمالك عبر تاريخه. 

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

حدث في اتحاد الكرة| حازم إمام يتبرع للزمالك.. فيتوريا يطلب ضمانات.. و"الحكام" تحسم أزمة لقاء المقاولون

قصة أول بطولة إفريقية توج بها الزمالك 

 

توج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 1984.

وجاءت مشاركات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على النحو التالي: 

 

الدور الأول:
 

استهل الزمالك مشواره بفوز كبير على الصفاقسي التونسي بثلاثية نظيفة، يوم 6 أبريل 1984.


سجل ثلاثية نادي الزمالك كل من إلياس بن صالح بالخطأ في مرماه، وطارق يحيي وعادل عبد الواحد.

وشهدت المباراة طرد جمال عبد الحميد لاعب الزمالك في الدقيقة 77 وفي مباراة الإياب، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 وسجل هدف الزمالك الوحيد لاعبه طارق يحيي في الدقيقة 8.

 

الدور الثاني:

تأهل الزمالك للدور ربع النهائي بعد انسحاب فريق جور ماهيا الكيني بعد 36 دقيقة فقط من تسجيل الزمالك للهدف الأول في المباراة التى جمعت بينهما يوم 18 مايو.

سجل هدف الزمالك طارق يحيي من ضربة جزاء في الدقيقة 36.

 

ربع النهائي:

تعادل فريق الزمالك مع فريق نكانا الزامبي 1-1 في مباراة الذهاب التى جمعت بينهما يوم 9 سبتمبر 1984 وسجل هدف الزمالك وقتها نصر ابراهيم في الدقيقة 26.

حقق الزمالك الفوز في لقاء الإياب على فريق نكانا الزامبي بنتيجة 5-1 في المباراة التى جمعت بينهما يوم 23 سبتمبر 1984.

سجل خماسية الزمالك كل من نصر ابراهيم “هدفين” و ايمانويل كوارشي “هدفين” و جمال عبد الحميد من ضربة جزاء.

 

نصف النهائي:
 

خسر فريق الزمالك أمام نظيره جيت تيزو الجزائري المعروف فيما بعد بشبيبة القبائل” في مباراة الذهاب التى جمعت بينهما يوم 19 أكتوبر 1984، بنتيجة 3-1.

سجل هدف الزمالك الوحيد لاعبه ابراهيم يوسف في الدقيقة 59.

 

ونجح فريق الزمالك في التغلب على نظيره شبيبة القبائل في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعت بينهما يوم 4 نوفمبر 1984.

سجل ثلاثية الزمالك كل من جمال عبد الحميد ونصر ابراهيم وايمانويل كوارشي.

 

النهائي:
 

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق  شوتنج ستارز النيجيري بثنائية نظيفة في المباراة التى جمعت بينهما يوم 23 نوفمبر 1984.

سجل ثنائية الزمالك مهاجم القلعة البيضاء جمال عبد الحميد.

 

وفي لقاء الإياب كرر فريق الزمالك الفوز على نظيره شوتنج ستارز النيجيري بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بينهما يوم 8 ديسمبر 1984.

جاء هدف الزمالك الوحيد من نيران صديقة في الدقيقة 56.

وشهدت الدقيقة 65 تصدى عادل المأمور لضربة جزاء من الفريق المنافس.

وتصدر الثنائي جمال عبدالحميد و كنصر إبراهيم قائمة هدافي الزمالك في البطولة برصيد 4 أهداف وطارق يحيي وايمانويل كوارشي ب 3 أهداف، ثم عادل عبد الواحد وابراهيم يوسف “هدف واحد. 

الزمالك ارتا سولار كاس الكونفدرالية أوسوريو دوري ابطال افريقيا الصفاقسي التونسي جمال عبد الحميد طارق يحيي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

الفنان يوسف منصور: ألقوني في القمامة عند ولادتي| ويكشف مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم.. وقصة حبه مع نيللي

مصرع وإصابة 26 شخصا فى حادث بطريق كفر شكر بالقليوبية ..صور

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الطريق الرياح التوفيقي بالقليوبية

موضوعات متعلقة

الزمالك في مهمة مصيرية أمام أرتا سولار في الكونفدرالية

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

ترشيحاتنا

بين الرؤية والإنجاز.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر "حكاية وطن"| فيديو

صدام ناري بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. الليلة

دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق

بعد قليل..الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

الأمم المتحدة تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

عودة الأوراق الرابحة.. مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع بلقاء أرتا سولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل.. سعر خرافي

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بتلك المناطق

فنان قدير.. أول ظهور لـ والد ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

بالألوان المميزة .. إلهام شاهين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ