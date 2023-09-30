إعلان روابط وترددات المنصات والقنوات التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن روابط وترددات المنصات الرقمية والقنوات التعليمية ليستفيد منها الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣



وأصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تعليمات رسمية بطباعة روابط وترددات المنصات الرقمية والقنوات التعليمية ووضعها فى مكان ظاهر فى جميع مدارس الإدارات التعليمية ، حتى يتثنى لجميع الطلبة رؤيتها

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد روابط المنصات التعليمية الرقمية المعلنة :

موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/

بوابة التعليم الالكتروني على موقع التعليم https://moe.gov.eg/elearningenterypage/#

بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/home

بوابة المناهج على بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/

منصة المذاكرة الرقمية “ذاكر” https://study.ekb.eg/?f

منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

منصة حصص مصر https://www.hesas.eg/home

منصة التعليم المصري https://eduhub.moe.gov.eg/

قناة مدرستنا على يوتيوب https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

قناة مصر التعليمية على يوتيوب https://www.youtube.com/channel/UCnBNqy0dSjmDd_uXYQH1cXg

قناة وزارة التربية والتعليم stream على يوتيوب https://www.youtube.com/channel/UCGgeDgjIJ3GXZcLUnExAybw

تردد قنوات مدرستنا التعليمية

تردد قناة مدرستنا 1



التردد: 12303.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة مدرستنا 2

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.



تردد قناة مدرستنا 3