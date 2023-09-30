مدبولي : أقل دولة حققت التنمية والتقدم بعد 20 سنة .. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن التوسع في الانفاق في البنية التحتية أمر مهم لبناء أي بلد ، موضحا ؛" دول زي ماليزيا وسنغافورة استثمرت ٤٠٪؜ من ناتجها المحلي للاستثمار في البنية التحتية لمدة لا تقل عن عقدين من الزمان .

تابع " مدبولي " خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن :" كل تجارب هذه الدول كانت تقوم تحت إشراف قيادة سياسية قادرة على التحدي ، بالرغم من التنمية والتطوير اللي حصل الا ان كل هذه الدول اقل مشوار لها استغرق ٢٠ سنة ".

وأضاف " مدبولي " أن الصين خفضت معدلات الفقر بعد ٢٢ سنة من العمل ولازالت تعمل حتى الآن .