مزارع يكتشف كائنا منقرضا منذ 100 عام.. ما القصة؟

تمكن مزارع من الإمساك بحيوان ذي أنياب كان يُعتقد سابقًا أنه انقرض، بعد أن نصب له فخًا للعثور على اللص الذي كان يطارد دجاجاته.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، أكد المسؤولون في أستراليا أن الحيوان كان بالفعل الدصيور ذو الذيل المرقط - المعروف أيضًا باسم الدبور النمر - وهو وحش لم يتم رصده في جنوب البلاد منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر.

اكتشف باو لينج تساي الحيوان عندما كان يتفقد الفخ الذي نصبته السلطات بعد أن التقط صورة للجاني الغامض، متوقعًا العثور على قطة أو مخلوق مزعج آخر.

مزارع يكتشف كائن منقرض منذ 100 عام

وقال باو لقناة ABC South East SA المحلية: "كنت أتوقع العثور على قطة، لكنني وجدت هذا الحيوان الصغير بدلا من ذلك، لقد كان أمرًا لا يصدق، لم يكن لدي أي فكرة عما كان عليه في البداية."

يتواجد هذا الحيوان في أجزاء أخرى من البلاد ولكن لم يتم رصده في الجنوب منذ أكثر من 130 عامًا.

وقال روس أندرسون، حارس منطقة ساحل الحجر الجيري في دائرة المتنزهات الوطنية والحياة البرية (NPWS)، لمجلة نيوزويك: "تم اعتبار هذا النوع منقرضًا في جنوب أستراليا، مع عدم وجود سجلات رسمية منذ حوالي 100 عام أو أكثر". "كانت هناك سجلات غير رسمية منذ ذلك الوقت."

وذكرت صحيفة الجارديان أن الدصيص المرقط مهدد بالانقراض في البر الرئيسي وهو معرض للخطر في جزيرة تسمانيا الجنوبية. ويعتقد أنه لا يزال هناك 14000 منها في البرية.