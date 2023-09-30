لو قدراتنا تسمح هننفق أكتر.. مدبولي: 9.4 تريليون جنيه تكلفة المشروعات التنموية|فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعليقا على مشروعات الدولة للتنمية خلال السنوات الماضية : " الموضوع مش حلم إزاي نخطط عشان نبني دولة ، ومن اجل التنفيذ وفرنا استثمارات في فترة الدولة كانت تعاني من ازمات كثيرة وصلت ل٩.٤ تريليون جنيه لتنفيذ المشروعات حتى الان .

وتابع " مدبولي " خلال كلمته بمؤتمر " حكاية وطن " ": بتجميع الأرقام اللي انفقت نجد أن ٢٢٪؜ من الناتج المحلي تم إنفاقه على البنية التحتية ، ومحتاجين ننفق ٤٠ ٪؜ ولو قدرتنا كانت تسمح كنا انفقنا أكتر .

وأضاف : الاستثمارات لم تنفق على جزء واحد أو مكان واحد بل في جميع أنحاء الجمهورية بالتوازي .. ولم نترك جزء في مصر لم تطاله يد التنمية .