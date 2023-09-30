بسبب أوكرانيا.. الدفاع الرومانية توجه تحذيرا قويا لسكان منطقتين في البلاد

وجهت وزارة الدفاع الرومانية، تحذيرا قويا لسكان منطقتين في البلاد من خطر تعرض المجال الجوي الروماني للانتهاك.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، قالت الوزارة الرومانية في بيان نشرته على موقعها: "بعد رصد مجموعات من المسيرات الجوية المتجهة إلى الأراضي الأوكرانية القريبة من الحدود مع رومانيا، نبهت وزارة الدفاع الرومانية الهيئات الوطنية ذات العلاقة بضرورة تحذير سكان منطقتي تولتشا وجالاتس".



وأضافت: "أشار نظام المراقبة الرادارية التابع للجيش الروماني إلى احتمال حدوث انتهاك للمجال الجوي الوطني".

وأكدت الدفاع الرومانية أنه تم توجيه قوات الشرطة وحرس الحدود إلى المناطق المحيطة بمدينة غالاتس حيث تم تسجيل الإشارة الرادارية المذكورة.