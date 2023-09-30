مدير بحوث الأراضي سابقا: السيسي يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

أشاد الدكتور علي إسماعيل، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملف المياه والمشروعات الزراعية، إذ ذكر أن المشروعات الزراعية شريان التنمية وخطوات على طريق تعزيز الأمن الغذائي المصري، في ظل ما يشهده العالم من صراعات، أدت إلى تفاقم المعاناة.

وقال إسماعيل، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، إن هناك تحديات عديدة التى يواجهها القطاع الزراعى المصرى، إلا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدة مشاريع.

وأضاف أن الدولة المصرية تطمح إلى تعزيز أداء القطاع الزراعى، وخلق فرص عمل للخريجين الشباب من خلال التوسع فى الأراضى المزروعة عبر استصلاح مناطق جديدة فى الصحراء لتلبية الاحتياجات الغذائية لعدد متزايد من السكان.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود نهضة زراعية غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية، وأن المشروعات العملاقة التى أطلقها الرئيس وكذلك الإجراءات الاستباقية التى تبناها ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائى المصري، كما مكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمة.

