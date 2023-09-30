غدا.. انطلاق معرض ومؤتمر الدولى بعنوان "مصر للمياه والصرف الصحى والبنية التحتية"

تنطلق غدا فعاليات النسخة الثانية للمعرض والمؤتمر الدولي "مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية - الاقتصاد الأزرق"، التي تُنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمنظم الرسمي لأجنحة الحكومة الألمانية تحت رعاية مجلس الوزراء، ووزارات (الإسكان – الشباب والرياضة – شئون البيئة – التعاون الدولي – الانتاج الحربي)، وذلك خلال الفترة من 1-3 أكتوبر 2023 في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال: السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحلية المياه وادارة المخلفات فى مصر بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ويعدان منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، خاصة مع مشاركة شركات أوروبية متخصصة في قطاعات المياه واداره المخلفات، كما ستشارك أكثر من 40 شركة ألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية لتشجيعهم على الاستثمار في جمهوريه مصر العربية.

ويشارك في الحدث أكثر من 2000 زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذوو سمعة دولية متميزة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات من البلدان الأجنبية والمنطقة العربية.