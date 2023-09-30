هالة السعيد: تقدمنا 6 مراكز في التنمية المستدامة بفضل جهود الدولة.. فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر تقدمت 6 مراكز في مجال التنمية المستدامة، ومصنفة ضمن 26 دولة ملزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت "السعيد"، خلال كلمتها بجلسة في مؤتمر "حكاية وطن"، إن “هذا جاء نتيجة جهود الدولة، ونوثق الجهود ونعرضها بجهود تشاركية وتقارير المحافظات وتقارير مؤشر تنافسية المحافظة وتقديمها على المستوى الدولي”.

وأضافت: “ولدينا مجموعة بيانات ومؤشرات محلية ودولية، ومهم جدا البعد الاقتصادي والاجتماعي لأنه بعد أصيل وتحقيق الأصول الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات، وتم تكثيف الاستثمارات العامة”.