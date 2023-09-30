نجل الأخ والصديق الغالي.. محمد فؤاد ينعى أحمد سامي العدل

حرص الفنان محمد فؤاد، على نعي المخرج الشاب أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 30 سبتمبر، بشكل مفاجئ.

وكتب محمد فؤاد، في منشوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. رحمة الله عليك يا أحمد يا غالي يا ابن الغالي.. خالص العزاء لعائلة العدل في وفاة .. المغفور له بأذن الله /أحمد سامي العدل نجل الأخ و الصديق الغالي المرحوم / سامي العدل .. رحمه الله و أسكنه فسيح جناته».

جنازة أحمد سامي العدل

كشف المنتج محمد العدل، في تصريح مقتضب لموقع “صدى البلد” عن تفاصيل جنازة أحمد سامي العدل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، في عز شبابه.

وقال المنتج محمد العدل، إنه ينتظر أن يتم تشييع جنازة أحمد سامي العدل، من مسجد الفاروق في منطقة المعادي بالقاهرة، عقب صلاة العصر.

وفاة أحمد سامي العدل

توفي اليوم السبت 30 سبتمبر، أحمد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتبت رشا سامي العدل، في منشور لها عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له».

وأضافت رشا سامي العدل: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب و اجعل قبره روضة من رياض الجنة».

سامى العدل

ويُعد سامى العدل واحدا من صانعي النجوم وتقديمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر للسينما، وقدم أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى السلاح صاحى"، والفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب.

إمبراطور الوسط الفنى

سامى العدل كان أبا روحيا للكثير من الأجيال، ولقب بـ “إمبراطور الوسط الفنى”، وكان ينظم جلسة صلح شهرية للمتخاصمين، وكان آخر وصاياه لصناع السينما فى مصر أن ينتجوا أعمالًا هادفة ولها مضمون، ولا بد أن يدركوا أنهم يخاطبون جمهورا واعيا وذكيا لا يقبل على سلعة سيئة.