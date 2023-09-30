الرئيس: 45 تريليون جنيه تتحملها الدولة لأصحاب المعاشات بسبب خطأ سابق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في مؤتمر "حكاية وطن": "إن تكلفة المعاشات حتى عام 2050 ستبلغ حوالي 45 تريليون جنيه، وستتم تغطيتها من ميزانية الدولة".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذه التكلفة الضخمة للمعاشات ستتحملها الدولة خلال النصف قرن المقبل نتيجة لخطأ سابق في الإدارة.

وأضاف : "إيرادات الدولة أقل من نفقاتها، ولذلك نحن بحاجة ماسة إلى زيادة مواردنا المالية، وقد خسرت الدولة 450 مليار دولار خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأنا مستعد لتحمل تكاليف بناء مصر".