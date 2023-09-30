إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

أتمنى لو يلبي الرئيس السيسي النداء ويعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة .. أتمني أن يكمل ما بدأناه معا شعبا ورئيسا.. من انجازات غير مسبوقة غيرت وجه مصر إنجازات طالما كنا نحلم ولو بتحقيق جزء منها لكنها خلال فترة قصيرة أصبحت واقعا نتباهى به.

مع الرئيس السيسي كانت مصر دائما آمنة تخلصت من هجمة الإرهاب الشرسة التي عانينا منها لسنوات وأصبحت بلدنا قبلة للسياح يتجولون فيها آمنين.

نعم تحملنا وصبرنا لكي تصبح مصر أحلي بلد في الدنيا.. تحملنا ظروف خارجة عن إرادتنا من أزمة اقتصادية أثرت على العالم كله بما فيها مصر التي خرجت من ثورة وبدأت بناء الدولة الحديثة.. تحملنا كورونا التي انهارت لها اقتصاديات دول كبرى.. تحملنا أزمات الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف خطوط الإمداد ونقص المواد الغذائية.. رغم هذا كله لم نشعر بنقص سلعة أو اختفائها من الأسواق..

لدينا رئيس ينجز وشعب ينحاز لرئيسه وينجز معه

انجازات الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية سواء في مجال البناء والتعمير والنهوض بالدولة بكل مؤسساتها أو في مجال الحرب على الإرهاب الذي يحاول تدميرنا بكل شراسة ولكن النصر دائما حليفنا مع قائد و جيش يحارب بكل شجاعة ولايترك اي مجال لقوي الشر

الشعب بقيادة الرئيس تحدي الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي واجهت المنطقة كلها منذ عام 2011، استطعنا بقيادة الرئيس السيسي كسر وهزيمة المخططات والمؤامرات التي خططت للفوضى الخلاقة كما أطلقت عليها كونداليزا رايس .

الحمد لله كان الجميع يدا واحدة نحارب معا، نبني وننمي معا ومعا استطعنا ان نجتاز الأزمات وبنينا وارتفع البناء، مدن على أحدث طراز.. عمل ونماء في كل شبر على أرض مصر.. بدأت بقناة السويس الجديدة وكانت النتيجة 30 مدينة جديدة حديثة منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين

4 مليون فدان تم اضافتها للرقعة الزراعية

محطة الضبعة النووية

حقل ظهر

مشروعات إسكان بكافة المحافظات.. مستشفيات جديدة.. مبادرة 100 مليون صحة، برنامج تكافل وكرامة.. المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

تحركات فى كل اتجاه ومشروعات لا تتوقف إعادة تأهيل ووضع أساس مصر الجديدة، وقفزات هائلة في الاقتصاد والعمران والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وآلاف المشروعات الجديدة، التي يصعب حصرها فيما يشبه الإعجاز من طرق وكباري

غيرت وجه مصر..

معا بدأنا ومعا سنكمل البناء ونحقق كل احلامنا.. بقيادة رئيسنا عبد الفتاح السيسي