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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جذاب.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بجمالها من لبنان.. شاهد

صدى البلد

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل بإطلالتها الاخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام  .


 وظهرت  رانيا يوسف بإطلالة جريئة مرتدية فستانا باللون الاخضر الفاتح مكشوف الأكتاف وبفتحة من الساق.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها .


 

وتتميز رانيا يوسف  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد رانيا يوسف ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.


 

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IMG_1836
الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة رانيا يوسف بإطلالة جريئة رانيا يوسف تثير الجدل

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