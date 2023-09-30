زد 2008 يفوز على الجونة بهدف دون رد

فاز فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2008 ، علي فريق الجونة بهدف دون رد ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت .

يأتي هذا ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري الجمهورية ، والتي أقيمت على ملعب الجونة تحت قيادة كابتن جوزب دي ماريا المدير الفني للفريق.



وأحرز هدف الفوز لفريق زد اللاعب عمر ابوطالب، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الفوز اليوم.



الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كل من :

مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا

مدرب عام ك/ احمد كمال

مدرب ك/ عبدالحميد محمد

مدرب حراس ك/ عمرو احمد

اداري الفريق ك/ يحيى معوض

مدرب أحمال ك/ عمر جابر

أخصائي د/ عمر مدحت

محلل فني ك/ ايهاب الدجوي

مسؤول مهمات/ مازن درويش