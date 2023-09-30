الأوقاف: 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة

تنطلق الجمعة القادمة الموافقة (6 /10 /2023م) عشر قوافل دعوية في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.

وقالت وزارة الأوقاف إنه استمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء ، وفي إطار حرصها على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، ونظرًا للإقبال المتزايد والكثيف على (البرنامج الصيفي للطفل2023م) المظهِر لوعي الشعب المصري ، تطلق وزارة الأوقاف البرنامج التثقيفي للطفل للعام الدراسي الحالي (2023 – 2024م) وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر ، على أن يستمر البرنامج خلال فترة الدراسة يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر.