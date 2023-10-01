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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة المواد الغذائية يكشف أسباب ارتفاع حلوى المولد

صدى البلد

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، عن سبب ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوي العام الحالي، موضحا أن حلوى المولد موسمية فهي تتوافر وتستحوذ على إقبال خلال فترة المولد النبوي الشريف، و لم تستمر بعد انتهاء الموسم.

وأوضح "الدجوي"، خلال مداخلته ببرنامج "بيزنس" المذاع على شاشة صدى البلد 2 تقديم شيماء موسى، أن معارض أهلا بالمدارس يتوافر بها حلوى المولد بحجمين وسعرين مختلفين، أحدهم بـ 85 جنيه والأخرى بـ 100 جنيه.

وأضاف "الدجوي"، أن المدخلات الموجودة والمستخدمة في صناعة حلوى المولد هي سبب زيادة تكلفتها هذا العام، من حيث السكر الخام الذي ازداد سعره خلال الفترة الماضية، والبورصة العالمية، بالإضافة إلى المكسرات التي يكون معظمها مستورد من الخارج.

الفقير يجيب العلبة الصغيرة

وعقب، " المنتج يوجد منه أصناف غالية وأصناف أخرى رخيصة يقدر العامة يحصلوا عليها"، مؤكدا أن الجميع باستطاعته الحصول على حلوى المولد برغم من تفاوت الأسعار والكميات، قائلا: "الفقير يقدر يجيب علبة حلوى صغيرة والغني يقدر يجيب الكبيرة".

وتابع، أن هناك بعض المحلات تستمر ببيع حلوى المولد بعد انتهاءه بفترة، ومحلات أخرى تقوم بمرتجع للمصانع، وأخرى تحاول بيعه للتخلص من الكمية التي تمتلكها بنصف الثمن بعد المولد النبوي الشريف.

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