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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير: مصر تستهدف زيادة معدل الطاقة المتجددة لـ42%

صدى البلد

قال الدكتور ماجد كرم الدين، المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إن مصر الدولة الأولى عربيًا في مجال تنافسية الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الدولة أصدرت حزمة من القوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة  من قبل القطاع الخاص، وهذا الأمر لم يكن متوفرًا في السابق.


وتابع "كرم الدين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن القوانين الجديدة  في مجال الكهرباء أدت لوجود 32 مستثمرًا في الكثير من المشروعات المتجددة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن المستثمرين تعاقدوا مع الدولة على مشروعات لمدة 25 عامًا.


وأضاف أن الدولة عقدت اتفاقيات لشراء الطاقة من المستثمرين بشكل مقنع للمستثمر، مشيرًا إلى أن المستثمر في قطاع الطاقة لا يقوم بتمويل المشروعات إلا بـ20 أو 30%، وباقي تمويل المشروع يأتي من المؤسسات الدولية، والحصول على ثقة هذه المؤسسات، دليل على أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح. 


وتابع أن أحد عيوب الطاقة المتجددة هو عدم ثبات الإنتاج، ولذلك هناك ضرورة لوجود شبكة كهرباء قوية لتعويض أي نقص قد يحدث في الطاقة المتجددة، وهذا ما فعلته الدولة المصرية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الدولة  المصرية تستهدف زيادة معدل الطاقة المتجددة لـ42% من طاقة الكهرباء في مصر، بما يوازي انتاج 20 سد عالي من الكهرباء.

الإستثمار فى الطاقة المتجددة الاستثمار في الطاقة الإعلامي نشأت الديهي الدولة المصرية الإقليمي للطاقة المتجددة

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خبير: مصر تستهدف زيادة معدل الطاقة المتجددة لـ42%

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