إصابة 9 أشخاص في انفجار خط أنابيب نفط غربي أوكرانيا

تمكن رجال الإنقاذ في أوكرانيا، من اخماد حريق اندلع بسبب انفجار في خط أنابيب للنفط بالقرب من مدينة ايفانو-فرانكيفسك غربي البلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، نتيجة للحادث، أصيب 9 أشخاص، وفقا لخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا.

وأوضحت الخدمة أنه "في الساعة 17:54، تم اخماد حريق المنتجات النفطية المنسكبة بالقرب من قرية ستريمبا بناحية نادورنا ومنشأة مساعدة بمساحة 20 مترا مربعا، والتي وقعت نتيجة تمزق خط أنابيب النفط".



وبحسب خدمة الطوارئ الحكومية، أصيب 9 أشخاص نتيجة الانفجار والحريق، بينهم طفلان وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأضافت خدمة الإنقاذ أن "صمامات خط أنابيب النفط مغلقة.

وفي مكان الحادث، شارك 18 شخصا و4 وحدات من معدات خدمة الطوارئ الحكومية في إخماد الحريق.

